Кингсли Коман: «ПСЖ» провел превосходный матч

– Мы старались с самого начала взять игру под свой контроль. Соперник контратаковал, но мы в любом случае понимали, что подобные их начинания буду таить в себе большую опасность. «ПСЖ» провел превосходный матч, мы тоже. Это был суперфинал, – цитирует Комана пресс-служба УЕФА.

Напомним, что 24-летний француз стал автором победного гола в ворота «Пари Сен-Жермен» в финале Лиги чемпионов. Полузащитник отличился на 59-й минуте, замкнув прострел Йозуа Киммиха с правого фланга.

Коман является воспитанником академии «ПСЖ». Он покинул парижский клуб в 2014 году, перейдя в «Ювентус».