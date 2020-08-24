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24 августа 06:40
автор: Владислав Корегин

Коман стал лучшим игроком матча «ПСЖ» – «Бавария»

Фланговый полузащитник «Баварии» Кингсли Коман признан лучшим игроком финального матча Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:0).

В игре с парижанами 24-летний игрок отметился победным голом во второй половине встречи, замкнув прострел Йозуа Киммиха с правого фланга на 59-й минуте. Спустя 11 минут его заменил полузащитник Иван Перишич.

Отметим, что «Бавария» в шестой раз в своей истории одержала победу в Лиге чемпионов. Ранее немецкая команда выигрывала трофей в 1974, 1975, 1976, 2001 и 2013 годах.

источник: UEFA (УЕФА)
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