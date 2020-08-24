Коман стал лучшим игроком матча «ПСЖ» – «Бавария»

В игре с парижанами 24-летний игрок отметился победным голом во второй половине встречи, замкнув прострел Йозуа Киммиха с правого фланга на 59-й минуте. Спустя 11 минут его заменил полузащитник Иван Перишич.

Отметим, что «Бавария» в шестой раз в своей истории одержала победу в Лиге чемпионов. Ранее немецкая команда выигрывала трофей в 1974, 1975, 1976, 2001 и 2013 годах.