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24 августа 12:26
автор: Юрий Нечаев

Алькантара принял решение остаться в «Баварии»

Вчера мюнхенцы выиграли Лигу чемпионов.

Полузащитник «Баварии» Тиаго Алькантара принял решение остаться в немецком клубе.

Об этом сообщил главный тренер мюнхенцев Ханс-Дитер Флик.

«Он сказал мне, что остается», — приводит слова специалиста пресс-служба УЕФА.

Напомним, Алькантара перешел в «Баварию» из «Барселоны» в 2013 году. В минувшем сезоне 29-летний полузащитник провел за клуб 40 матчей, забил три гола и сделал две результативные передачи.

Контракт футболиста с немецким клубом рассчитан до июня 2021 года. Ранее СМИ сообщали, что Алькантара близок к переходу в «Ливерпуль».

источник: UEFA (УЕФА)
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