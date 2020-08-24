Алькантара принял решение остаться в «Баварии»

Полузащитник «Баварии» Тиаго Алькантара принял решение остаться в немецком клубе.

Об этом сообщил главный тренер мюнхенцев Ханс-Дитер Флик.

«Он сказал мне, что остается», — приводит слова специалиста пресс-служба УЕФА.

Напомним, Алькантара перешел в «Баварию» из «Барселоны» в 2013 году. В минувшем сезоне 29-летний полузащитник провел за клуб 40 матчей, забил три гола и сделал две результативные передачи.

Контракт футболиста с немецким клубом рассчитан до июня 2021 года. Ранее СМИ сообщали, что Алькантара близок к переходу в «Ливерпуль».