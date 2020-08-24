«Краснодар» подал жалобу на судейство Турбина в матче против «Урала»

ФК «Краснодар» подал жалобу в судейско-экспертную комиссию при президенте Российского футбольного союза.

22 августа зелено-черные уступили «Уралу» на выезде со счетом 0:1 в рамках четвертого тура чемпионата России.

Главный арбитр Евгений Турбин на 54-й минуте показал вторую желтую карточку защитнику краснодарцев Кайо, а на 88-й в спорной ситуации не назначил пенальти в ворота «Урала».

«Клуб подал жалобу на судейство в матче с «Уралом», – сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ФК «Краснодар».

«Краснодар» с шестью очками занимает седьмое место. 26 августа команда Мурада Мусаева примет ЦСКА.