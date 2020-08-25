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25 августа 01:06
автор: Виктор Шарафудинов

Парагвайский суд освободил Роналдиньо. Бразильцу разрешили вернуться на родину

Чемпион мира 2002 года приговорен к двум годам тюрьмы условно и вместе с братом заплатит штраф в 200 тысяч долларов.

ABC Color сообщает, что парагвайский судья Густаво Амарилья принял решение освободить из-под домашнего ареста бывшего футболиста сборной Бразилии Роналдиньо и его брата Роберто Де Ассиса.

Теперь бразильцы смогут вернуться на родину. За использование фальшивых документов их приговорили к двум годам заключения условно, а также наказали штрафом в размере 200 тысяч долларов США.

Амарилья удовлетворил ходатайство прокуратуры, попросившей не наказывать Роналдиньо и его брата реальными сроками тюремного заключения.

Роналдиньо и его брат были задержаны в столице Парагвая Асунсьоне 4 марта после того, как прибыли в страну по поддельным парагвайским паспортам. Сначала их оставили под стражей в следственном изоляторе, опасаясь того, что они могут бежать в Бразилию. В начале апреля подследственные были отпущены под залог в размере 1,6 миллиона долларов и с тех пор находились под домашним арестом в одной из гостиниц Асунсьона.

За время нахождения в заключении Роналдиньо успел выиграть тюремный футбольный турнир.

Бывший нападающий «Пари Сен-Жермен», «Барселоны» и «Милана» Роналдиньо завершил карьеру в 2015 году.

источник: ABC Color
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