Парагвайский суд освободил Роналдиньо. Бразильцу разрешили вернуться на родину

ABC Color сообщает, что парагвайский судья Густаво Амарилья принял решение освободить из-под домашнего ареста бывшего футболиста сборной Бразилии Роналдиньо и его брата Роберто Де Ассиса.

Теперь бразильцы смогут вернуться на родину. За использование фальшивых документов их приговорили к двум годам заключения условно, а также наказали штрафом в размере 200 тысяч долларов США.

Амарилья удовлетворил ходатайство прокуратуры, попросившей не наказывать Роналдиньо и его брата реальными сроками тюремного заключения.

Роналдиньо и его брат были задержаны в столице Парагвая Асунсьоне 4 марта после того, как прибыли в страну по поддельным парагвайским паспортам. Сначала их оставили под стражей в следственном изоляторе, опасаясь того, что они могут бежать в Бразилию. В начале апреля подследственные были отпущены под залог в размере 1,6 миллиона долларов и с тех пор находились под домашним арестом в одной из гостиниц Асунсьона.

За время нахождения в заключении Роналдиньо успел выиграть тюремный футбольный турнир.