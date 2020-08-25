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25 августа 07:43
автор: Владислав Корегин

Бельерина связывают с переходом в «ПСЖ»

Правый защитник «Арсенала» Эктор Бельерин может продолжить свою карьеру во Франции.

Как сообщает RMC Sport, руководство «Пари Сен-Жермен» хочет усилить правый фланг обороны в летнее межсезонье и считает 25-летнего испанца одним из вероятных кандидатов на покупку.

Ранее сообщалось, что на защитника претендуют «Севилья», «Интер» и «Ювентус».

Бельерин выступает за «Арсенал» с июля 2014 года. За это время он принял участие в 204 матчах, забил восемь голов и отдал 25 ассистов. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2023-го.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 32 миллиона евро.

источник: RMC Sport
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