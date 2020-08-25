Суперкубок УЕФА будет разыгран в Будапеште в присутствии болельщиков

Как сообщает пресс-служба организации, Исполнительный комитет УЕФА сегодня принял решение разрешить проведение Суперкубка УЕФА-2020 24 сентября 2020 года в Будапеште, а на матче смогут присутствовать 30% зрителей от общей вместимости стадиона.

Отмечается, что все другие матчи под эгидой УЕФА будут по-прежнему проводиться при пустых трибунах до дальнейшего уведомления, как это было первоначально принято Исполнительным комитетом УЕФА 9 июля 2020 года.

«Нам было важно показать, что футбол может продолжаться в трудные времена без фанатов, но игра потеряла часть своего характера. Мы надеемся использовать Суперкубок УЕФА в Будапеште в качестве пилотного проекта, на котором мы сможем увидеть возвращение болельщиков. Мы тесно сотрудничаем с Федерацией футбола Венгрии для реализации мер по обеспечению здоровья всех, кто посетит матч и примет участие в игре. Мы не будем рисковать безопасностью людей», - прокомментировал решение УЕФА глава организации Александер Чеферин.

Добавим, что в матче за Суперкубок сыграют «Бавария» и «Севилья». Встреча пройдет на стадионе «Пушкаш Арена», вмещающем 67 215 зрителей.