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25 августа 17:17
автор: Артем Зибрак

Станислав Черчесов – о вызове Кузяева и Нойштедтера: Мы не хотим делать резких изменений в составе

Кузяев и Нойштедтер остаются без клубов.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил вызов в национальную команду полузащитников Далера Кузяева и Романа Нойштедтера, которые на данный момент остаются без клубов.

«Оба заканчивали сезон в командах месяц назад, – сказал Черчесов. – Они были в хорошем состоянии. Мы с ними на связи, оба тренируются индивидуально. Нойштедтер в ближайшее время начнет тренироваться с командой, правда, не той, за которую будет выступать в новом сезоне. С нашей стороны это и поддержка игрокам, и желание не делать резких изменений в составе. Тем более, думаю, максимум через две недели они будут с командами. Если будут готовы, будут играть».

Напомним, Нойштедтер завершил сезон в «Динамо», которое не стало подписывать с игроком новый контракт. Кузяев, несмотря на предложение остаться в «Зените», ведет переговоры с европейскими клубами.

Сборная России сыграет в Лиге наций с Сербией (3 сентября, Москва) и Венгрией (6 сентября, Будапешт).

источник: «Советский спорт»
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