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26 августа 10:25
автор: Владислав Корегин

Источник: ЦСКА может предложить за Карраскаля 9 млн евро

ЦСКА продолжает переговоры с «Ривером Плейтом» по приобретению полузащитника Хорхе Карраскаля.

По информации Primera Edicion, руководство армейского клуба готово увеличить предложение по 22-летнему колумбийцу до девяти миллионов евро.

Ранее аргентинская сторона отвергла предложение ЦСКА в размере семи с половиной миллионов, рассчитывая получить минимум десять миллионов.

Сам футболист не против перейти в московскую команду.

Карраскаль выступает за «Ривер Плейт» с января 2019 года. В общей сложности он провел за клуб 17 матчей, забив три гола и отдав один ассист. Его контракт рассчитан до конца июня 2022-го.

источник: Primera Edicion
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