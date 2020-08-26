Станислав Черчесов: Надеемся, что Луценко войдет в число кандидатов в октябре и ноябре

«Я уже переговорил сегодня с Евгением и пожелал скорейшего выздоровления. Сожалеем, что так случилось. Благодаря отличной игре за клуб он заслуженно получил вызов. Надеемся, что Женя восстановится и будет входить в число кандидатов в октябре и ноябре. Но здесь все будет зависеть от его игры.

Кстати, хотел бы пожелать здоровья и остальным травмированным футболистам. Прежде всего – Баринову, у которого через несколько дней операция на крестообразной связке», – приводит слова Черчесова Telegram-канал сборной России.

Напомним, Луценко покинул поле в первом тайме матча пятого тура РПЛ против «Химок» (1:1). Позже стало известно, что форвард пропустит из-за травмы не менее трех недель.

Ранее Черчесов вызвал форварда в национальную команду для участия в сентябрьских матчах Лиги наций против Сербии и Венгрии.