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26 августа 23:11
автор: Виктор Шарафудинов

«Динамо-Брест» обыграло «Сараево» и вышло в третий отборочный раунд Лиги чемпионов

Чемпион Белоруссии принимал боснийскую команду на своем поле.

Матч второго отборочного раунда «Динамо-Брест» – «Сараево» завершился со счетом 2:1.

После первого тайма счет был 1:1. Нападающий белорусской команды Михаил Гордейчук открыл счет на третьей минуте, а защитник боснийского клуба Андрей Джоканович восстановил равновесие на 34-й.

Победу чемпиону Белоруссии принес точный удар сенегальца Абдулайе Диалло на 49-й.

«Динамо-Брест» вышло в третий отборочный раунд Лиги чемпионов, матчи которого пройдут 15 и 16 сентября. «Сараево» дальше будет выступать в Лиге Европы.

источник: «Советский спорт»
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