«Динамо-Брест» обыграло «Сараево» и вышло в третий отборочный раунд Лиги чемпионов

Матч второго отборочного раунда «Динамо-Брест» – «Сараево» завершился со счетом 2:1.

После первого тайма счет был 1:1. Нападающий белорусской команды Михаил Гордейчук открыл счет на третьей минуте, а защитник боснийского клуба Андрей Джоканович восстановил равновесие на 34-й.

Победу чемпиону Белоруссии принес точный удар сенегальца Абдулайе Диалло на 49-й.

«Динамо-Брест» вышло в третий отборочный раунд Лиги чемпионов, матчи которого пройдут 15 и 16 сентября. «Сараево» дальше будет выступать в Лиге Европы.