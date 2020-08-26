«Ференцварош» под руководством Реброва выбил «Селтик» из розыгрыша Лиги чемпионов

Встреча прошла в Глазго на стадионе «Селтик Парк» и завершилась со счетом 2:1 в пользу венгерской команды, в составе которой голами отметились Давид Шигер (7-я минута) и Токмак Нгуен (75), у шотландского клуба точным ударом отличился Райан Кристи (53).

Добавим, что ранее в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов прошли ПАОК (Греция), «Црвена Звезда» (Сербия), «АЗ Алкмар» (Голландия), «Маккаби Тель-Авив» (Израиль), «Мольде» (Норвегия), «Мидтьюлланд» (Дания), «Динамо-Брест» (Белоруссия), «Янг Бойз» (Швейцария), «Омония» (Кипр).