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26 августа 23:36

«Ференцварош» под руководством Реброва выбил «Селтик» из розыгрыша Лиги чемпионов

Венгерский «Ференцварош» под руководством Сергея Реброва на выезде обыграл шотландский «Селтик» в матче второго отборочного раунда Лиги чемпионов.

Встреча прошла в Глазго на стадионе «Селтик Парк» и завершилась со счетом 2:1 в пользу венгерской команды, в составе которой голами отметились Давид Шигер (7-я минута) и Токмак Нгуен (75), у шотландского клуба точным ударом отличился Райан Кристи (53).

Добавим, что ранее в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов прошли ПАОК (Греция), «Црвена Звезда» (Сербия), «АЗ Алкмар» (Голландия), «Маккаби Тель-Авив» (Израиль), «Мольде» (Норвегия), «Мидтьюлланд» (Дания), «Динамо-Брест» (Белоруссия), «Янг Бойз» (Швейцария), «Омония» (Кипр).

источник: «Советский спорт»
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