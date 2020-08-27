Калинич может сменить «Атлетико» на «Бешикташ»

По информации источника, 32-летний хорватом интересуется «Бешикташ», планирующий усилить атакующую линию команды в летнее межсезонье.

Отмечается, что в ближайшее время турецкий клуб вступит в переговоры по приобретению игрока.

Калинич провел минувший сезон в аренде в «Роме» – на его счету 19 матчей, в которых он забил пять голов и отдал две результативные передачи. Действующий контракт нападающего с мадридским клубом рассчитан до конца июня 2021 года.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 5,5 миллионов евро.