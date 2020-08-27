Президент «Торино»: Мы хотим сохранить Белотти в команде на следующий сезон

– Мы хотим сохранить Белотти. Это даже не обсуждается. В данный момент, мы находимся в поисках плеймекера, который будет отрабатывать и в обороне.

Цели на сезон? Пока рано об этом говорить, но это, конечно, не просто борьба за выживание. Давайте предоставим Джампаоло возможность делать все, что в его силах, и тогда посмотрим, – цитирует Кайро La Stampa.

Ранее сообщалось, что на 26-летнего итальянца претендуют «Интер» и «Манчестер Юнайтед».

Белотти выступает за «Торино» с августа 2015 года. В минувшем сезоне на счету форварда 22 гола в 44 матчах.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 35 миллионов евро.