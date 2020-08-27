Роман Орещук: Для Семака поражение от «Динамо» – пища для размышлений, для игроков – удар по шапке

– Мне почему-то казалось, что «Динамо» не проиграет. В игре некоторых футболистов «Зенита» сквозила легкая расслабленность, которая и вылилась во время матча. Мне кажется, что для Сергея Богдановича Семака поражение от «Динамо» – пища для размышлений, для футболистов – удар по шапке, – сказал Орещук в интервью Sportbox.ru.

Напомним, что «Динамо» одержало домашнюю победу в матче с «Зенитом». Единственный мяч был забит на 40-й минуте – полузащитник хозяев Себастьян Шиманьски сделал отличную подачу со штрафного удара на защитника Тони Шунича.

Подопечные Кирилла Новикова занимают четвертое место в турнирной таблице, набрав 10 очков. В следующем туре «Динамо» сыграет в гостях с «Уфой».