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27 августа 15:25
автор: Владислав Корегин

Роман Орещук: Для Семака поражение от «Динамо» – пища для размышлений, для игроков – удар по шапке

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук оценил победу бело-голубых над «Зенитом» (1:0) в матче пятого тура РПЛ.

– Мне почему-то казалось, что «Динамо» не проиграет. В игре некоторых футболистов «Зенита» сквозила легкая расслабленность, которая и вылилась во время матча. Мне кажется, что для Сергея Богдановича Семака поражение от «Динамо» – пища для размышлений, для футболистов – удар по шапке, – сказал Орещук в интервью Sportbox.ru.

Напомним, что «Динамо» одержало домашнюю победу в матче с «Зенитом». Единственный мяч был забит на 40-й минуте – полузащитник хозяев Себастьян Шиманьски сделал отличную подачу со штрафного удара на защитника Тони Шунича.

Подопечные Кирилла Новикова занимают четвертое место в турнирной таблице, набрав 10 очков. В следующем туре «Динамо» сыграет в гостях с «Уфой».

источник: Sportbox.ru
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