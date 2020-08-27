Константин Кучаев: Во втором тайме с Краснодаром» подустали, но решить исход игры в свою пользу

- Игра получилась непростая, в первом тайме преимущество было на нашей стороне, мы создали больше моментов. Второй тайм за «Краснодаром», мы немного подустали, может быть, им привычнее играть в этом климате. Но при счете 1:1 мы имели шансы решить исход игры в свою пользу, - приводит слова хавбека пресс-служба армецев.

Напомним, что матч пятого тура чемпионата России между «Краснодаром» и ЦСКА завершился вничью – 1:1. После этой игры армейцы набрали семь очков и расположились на девятой строчке в турнирной таблице российской премьер-лиги. В следующем туре ЦСКА в гостях сыграет против «Ахмата».