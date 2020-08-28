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28 августа 12:03

Клуб, объявивший о сборе пожертвований, сыграет в Белгороде

В субботу «Салют» в Белгороде примет «Красный» из Смоленской области.

В субботу, 29 августа, в Белгороде на стадионе «Салют» местный одноименный клуб примет «Красный» из Смоленского региона. Начало матча – 17:00. Он пройдет при зрителях, но с соблюдением санитарных требований – болельщикам потребуются медицинские маски и перчатки. Также им предстоит соблюдать социальную дистанцию. При этом вход на встречу будет бесплатен.

Прошлый матч с участием смоленской команды обернулся скандалом. 23 августа в Смоленске во время матча «Красный» - «Знамя» (Ногинск) президент Федерации футбола Смоленской области Александр Лысаков открыто болел против своих земляков, поддерживая приезжих футболистов. После этого скандала пресс-служба «Красного» сообщила, что клуб функционирует без поддержки администрации Смоленской области. По этой причине «Красный» начал сбор пожертвований – материальной помощи со стороны бизнесменов и болельщиков. За первый день «Красному» удалось собрать более пяти тысяч рублей.

В трех стартовых турах «Салют» набрал девять очков и расположился на втором месте в турнирной таблице, уступая по разнице забитых и пропущенных мячей «Рязани». У «Красного», возглавляемого Виктором Булатовым, было четыре очка. Смоляне шли восьмыми. Всего в дивизионе 16 участников.

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Клуб, объявивший о сборе пожертвований, сыграет в Белгороде
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