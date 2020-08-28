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28 августа 20:16
автор: Виктор Шарафудинов

«Фламенго» собирается продлить аренду футболиста «Спартака» Педро Роши

Клуб из Рио-де-Жанейро оформил договор с московским клубом в декабре прошлого года.

Flamengo Noticias сообщает, что бразильский «Фламенго» ведет со «Спартаком» переговоры о продлении аренды 25-летнего нападающего Педро Роши до марта 2021 года.

Изначально договор был рассчитан на весь нынешний год, однако из-за пандемии коронавируса изменились сроки проведения чемпионата Бразилии. В этой ситуации «Фламенго» хочет, чтобы Педро Роша остался в команде до конца сезона.

По информации источника, «Спартак» не против пойти навстречу бразильцам.

Московский клуб приобрел Педро Рошу у «Гремио» в августе 2017 года за 12 миллионов евро. В сумме бразилец сыграл за московский клуб 18 матчей, отметившись одним голом.

В апреле прошлого года его отдали в аренду в «Крузейро» за 750 тысяч евро.

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