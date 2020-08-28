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28 августа 23:53
автор: Виктор Шарафудинов

Хет-трик Депая помог «Лиону» разгромить «Дижон»

В чемпионате Франции стартовал второй тур.

В матче французской лиги 1 «Лион» на своем поле обыграл «Дижон» с результатом 4:1.

На 14-й минуте счет открыл нападающий гостей Орельен Шедлер, но далее забивали только хозяева.

Нападающий «Лиона» Мемфис Депай оформил хет-трик. На 39-й и 66-й минутах голландец реализовал пенальти, а в концовке первого тайма забил с игры (45+1). На 45-й минуте после его прострела мяч в свои ворота срезал защитник «Дижона» Уэсли Лаутоа.

Для «Лиона» эта встреча стала первой в чемпионате, поскольку матч первого тура с участием команды Руди Гарсии был перенесен на 15 сентября (против «Монпелье» в гостях).

«Дижон» в первом туре уступил на своем поле «Анже» (0:1).

11 сентября «Лион» сыграет на выезде с «Бордо». 13 сентября «Дижон» примет «Брест».

Чемпионат Франции

2-й тур

«Лион» – «Дижон» – 4:1 (3:1)

Голы: Шедлер, 14 – 0:1; Депай, 39 (с пенальти) – 1:1; Лаутоа, 45 (автогол), -- 2:1; Депай, 45+1 – 3:1; Депай, 66 (с пенальти) – 4:1.

источник: «Советский спорт»
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