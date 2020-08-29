Иммобиле может заменить Суареса в «Барселоне»

Gazzetta dello Sport сообщает, что нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле может перейти в «Барселону».

Каталонский клуб рассматривает 30-летнего итальянца в качестве замены в центре нападения 33-летнему уругвайцу Луису Суаресу, который, скорее всего, покинет команду, поскольку не нужен новому главному тренеру Рональду Куману.

По сведения источника, Иммобиле попросил руководство «Лацио» поднять ему зарплату, но у римляне нет средств для того, чтобы платить Чиро более 3 миллионов евро за сезон, который положены бомбардиру по нынешнему контракту.

Действующее соглашение форварда сборной Италии с «Лацио» рассчитано до лета 2023 года.