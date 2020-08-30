«Локомотив» объяснил отсутствие Крыховяка в заявке на матч с «Зенитом»

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк пропустит матч шестого тура РПЛ против «Зенита» из-за травмы.
Как сообщает пресс-служба железнодорожников, у поляка выявлено воспаление икроножной мышцы.
Наш состав на игру с @zenit_spb ⤵️— «Локомотив» (@fclokomotiv) August 30, 2020
❗️ Гжегож Крыховяк не сыграет в сегодняшнем матче из-за воспаления икроножной мышцы.#ЛокоЗенит 🔜 pic.twitter.com/iS4Oo3hXhT
«Зенит» после пяти туров набрал 12 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Локомотив» - седьмой (семь очков).