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30 августа 15:25
автор: Юрий Нечаев

«Локомотив» объяснил отсутствие Крыховяка в заявке на матч с «Зенитом»

Встреча начнется в 16:00 мск.

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк пропустит матч шестого тура РПЛ против «Зенита» из-за травмы.

Как сообщает пресс-служба железнодорожников, у поляка выявлено воспаление икроножной мышцы.

«Зенит» после пяти туров набрал 12 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Локомотив» - седьмой (семь очков).

Игра пройдет на стадионе «РЖД Арена», начало — в 16.00 мск.

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