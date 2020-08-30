«Янг Бойз» в седьмой раз выиграли Кубок Швейцарии, обыграв в финале «Базель»

Бернские «Янг Бойз» выиграли Кубок Швейцарии, обыграв в финале «Базель» со счетом 2:1.

После первого тайма «Базель» вел 1:0 благодаря голу, который забил парагваец Омар Альдерете на 42-й минуте.

На 50-й камерунец Жан-Пьер Нсаме восстановил равновесие, а на 89-й автором победного гола «Янг Бойз» стал Марвин Шпильманн.

Клуб из Берна завоевал трофей в седьмой раз в истории и сделал золотой дубль. Ранее «Янг Бойз» стали чемпионами Швейцарии, на восемь очков опередив в итоговой таблице «Санкт-Галлен».