Гилерме пожелал Миранчуку удачи в «Аталанте»

Вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме опубликовал в инстаграме сообщение, пожелав удачи Алексею Миранчуку, который покинул московский клуб и продолжит карьеру в итальянской «Аталанте».

«Брат, удачи в твоей новой цели! – написал Гилерме. – Будь успешен и счастлив. Было здорово играть с тобой все эти годы. В «Локо» нам удалось создать отличную историю».

В составе «Локомотива» 24-летний полузащитник провел 228 матчей, забил 43 гола и сделал 45 голевых передач. Вместе с железнодорожниками Миранчук стал чемпионом России, а также трижды выигрывал Кубок и один раз Суперкубок страны.