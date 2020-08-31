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31 августа 01:43
автор: Виктор Шарафудинов

Гилерме пожелал Миранчуку удачи в «Аталанте»

Алексей перешел в клуб из Бергамо за 14,5 миллионов евро.

Вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме опубликовал в инстаграме сообщение, пожелав удачи Алексею Миранчуку, который покинул московский клуб и продолжит карьеру в итальянской «Аталанте».

«Брат, удачи в твоей новой цели! – написал Гилерме. – Будь успешен и счастлив. Было здорово играть с тобой все эти годы. В «Локо» нам удалось создать отличную историю».

В составе «Локомотива» 24-летний полузащитник провел 228 матчей, забил 43 гола и сделал 45 голевых передач. Вместе с железнодорожниками Миранчук стал чемпионом России, а также трижды выигрывал Кубок и один раз Суперкубок страны.

источник: Instagram
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Гилерме пожелал Миранчуку удачи в «Аталанте»
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