Защитник «Аугсбурга» Макс близок к переходу в ПСВ

Согласно информации источника, в данный момент между командами проводятся переговоры с целью решения проблем, связанных с оценкой стоимости 26-летнего игрока.

Нидерландский клуб уже внес в расписание медицинский осмотр для немецкого футболиста на случай, если стороны придут к соглашению.

Макс выступает за «Аугсбург» с августа 2015 года. В минувшем сезоне он принял участие в 31 матче, забил восемь голов и отдал шесть ассистов. Его контракт с командой действует до конца июня 2022-го.