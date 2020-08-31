«Наполи» может обменять у «Фиорентины» Кастровилли на Демме

По информации источника, в данной сделке заинтересован лично президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис. Отмечается, что скорее всего «Наполи» придется не только отдать своего игрока во Флоренцию, но также и доплатить за переход 23-летнего хавбека.

Кастровилли выступает за «Фиорентину» с июля 2017 года. В минувшем сезоне он отыграл 35 матчей, забил три гола и отдал два ассиста. Контракт игрока с клубом рассчитан до конца июня 2024-го.

Что касается Демме, то 28-летний немец перешел в «Наполи» прошлой зимой из «Лейпцига» за 12 миллионов евро, подписав четырехлетнее соглашение. За неаполитанцев он провел 22 встречи и отметился одним забитым голом.