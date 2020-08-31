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31 августа 16:50
автор: Владислав Корегин

Зимняя Универсиада 2021 года была перенесена из-за коронавируса

Новые даты проведения соревнований пока не определены.

Официальный сайт Международной федерации университетского спорта (FISU) сообщил о том, что Зимняя Универсиада, запланированная в период с 21-го по 31 января 2021 года, будет перенесена из-за пандемии коронавируса.

– Зимняя универсиада – это мировое спортивное событие. Помимо спортивных соревнований, обмен делегациями чрезвычайно важен для нас как элемент, объединяющий людей. Ограничения на въезд, а также принятие мер предосторожности сделали бы этот обмен невозможны. Мы глубоко сожалеем об этом решении, но мы убеждены, что это единственное правильное решение в текущей ситуации, – сказал президент FISU Олег Матыцин.

источник: FISU
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