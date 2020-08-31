Зимняя Универсиада 2021 года была перенесена из-за коронавируса

Официальный сайт Международной федерации университетского спорта (FISU) сообщил о том, что Зимняя Универсиада, запланированная в период с 21-го по 31 января 2021 года, будет перенесена из-за пандемии коронавируса.

– Зимняя универсиада – это мировое спортивное событие. Помимо спортивных соревнований, обмен делегациями чрезвычайно важен для нас как элемент, объединяющий людей. Ограничения на въезд, а также принятие мер предосторожности сделали бы этот обмен невозможны. Мы глубоко сожалеем об этом решении, но мы убеждены, что это единственное правильное решение в текущей ситуации, – сказал президент FISU Олег Матыцин.