«Фрайбург» интересуется полузащитником «Спартака» Тилем

AD.nl сообщает, что голландский полузащитник «Спартака» Гус Тил может продолжить карьеру в немецкой бундеслиге.

По сведениям источника, в переходе 22-летнего футболиста заинтересован «Фрайбург», который в минувшем сезоне финишировал на восьмом месте в чемпионате Германии.

Telegraaf сообщает, что немецкий клуб намерен взят Тила в аренду на два года.

В матче 6-го тура чемпионата России «Спартак» – «Арсенал» Тил повредил связки голеностопного сустава, выйдя на замену вместо Зелимхана Бакаева. Голландец провел на поле лишь семь минут. На восстановление после травмы понадобится около трех недель.

Ранее в нынешнем сезоне Гус выходил на замену в концовках матчах красно-белых против «Локомотива» (2:1 дома) и «Ротора» (1:0 на выезде).