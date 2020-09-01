Ракитич вернулся в «Севилью» после шести лет в «Барселоне»

Официальный сайт «Севильи» сообщил о переходе Ивана Ракитича из «Барселоны».

В прошлом хорватский полузащитник играл за клуб из Андалусии с 2011 по 2014 годы (149 матчей, 32 гола и 41 результативная передача), а затем перешел в «Барселону» за 18 миллионов евро.

Теперь «Севилья» заплатит каталонцам 1,5 млн евро, но в будущем за счет бонусов сумма может вырасти до девяти миллионов. Контракт заключен до лета 2024 года.

За шесть лет в «Барселоне» Ракитич четырежды стал чемпионом Испании, четыре раза выиграл Кубок короля, а также стал победителем Лиги чемпионов в сезоне-2014/15. Всего на счету хорвата 310 матчей, 35 забитых мячей и 42 голевые передачи в составе сине-гранатовых.