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01 сентября 17:17
автор: Виктор Шарафудинов

Сослан Джанаев: Готов «Сочи» к еврокубкам или нет, посмотрим в конце сезона

После шести туров команда Владимира Федотова занимает третье место, набрав 12 очков и ни разу не проиграв.

Вратарь сборной России и ФК «Сочи» Сослан Джанаев дал интервью для официального YouTube канала национальной команды.

«Давно мы не собирались, – рассказал Джанаев. – Соскучились друг по другу. С хорошим позитивным настроем готовится к игре с сербами.

Себя оценивать не люблю. Это не моя работа. Было мало времени на подготовку, поскольку пандемия внесла коррективы. Было мало времени, чтобы войти в сезон. Немножко непривычно, но хорошо то, что постоянно играем. Первое время было тяжело, но во время последних двух игр чувствовал себя уже нормально.

Мы в «Сочи» не смотрим в турнирную таблицу. Хотим быть вверху, бороться за высокие места. Идем от игры к игре. Команда набрала неплохую форму. Дай Бог, чтобы продолжали в том же духе. Будем двигаться постепенно. Нужно меньше говорить и больше делать. Готовы или нет к еврокубкам, посмотрим в конце сезона».

Матч первого тура Лиги наций УЕФА Россия – Сербия состоится в Москве 3 сентября, а 6 сентября команда Станислава Черчесова сыграет на выезде с венграми.

В нынешнем сезоне 33-летний Джанаев сыграл в чемпионате России шесть матчей в составе «Сочи», пропустив шесть мячей и дважды сохранив ворота в неприкосновенности.

источник: РФС
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