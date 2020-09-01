Сослан Джанаев: Максименко и Сафонов – это будущее нашей страны

Сослан Джанаев рассказал об отношениях во вратарской бригаде сборной России, а также поделился мнением о перспективах голкиперов молодежной команды страны Александра Максименко и Матвея Сафонова.

«Работается отлично, – отметил Джанаев в интервью, опубликованном на YouTube канале национальной команды. – Давно друг друга знаем. Друг против друга играли. С Антоном знакомы с детства, потому что играли по одному году. Еще и в молодежной сборной играли вместе. У нас прекрасные отношения. И с Гилей тоже. Хорошие отношения, и хороший микроклимат в нашей вратарской бригаде.

Ребята из молодежной сборной Саша Максименко и Матвей Сафонов здорово провели прошлый сезон. Несмотря на молодой возраст, играли стабильно. Сейчас нужно продолжать в том же духе – это будущее нашей страны. Они уже показывают высокий класс.

Какие представления есть о Сербии и Венгрии? Примерно представляем их возможности, а сегодня будет еще и теория. Там подробно разберем их плюсы и минусы. Нам покажут видеонарезки, объяснят нюансы, и будем целенаправленно готовиться».

На сентябрьские матчи Лиги наций главный тренер сборной России Станислав Черчесов вызвал трех вратарей: 34-летнего Гильерме («Локомотив») и 33-летних Сослана Джанаева («Сочи») и Антона Шунина («Динамо»).