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01 сентября 19:52
автор: Владислав Корегин

«Брайтон» продлил контракт с Уайтом – защитником интересуются «Ливерпуль» и «Манчестер Сити»

Центральный защитник «Брайтона» Бен Уайт продлил контракт с командой, сообщает пресс-служба «чаек».

Сообщается, что новое соглашение 22-летнего англичанина с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.

Ранее появилась информация, что игрок входит в сферу интересов «Ливерпуля» и «Манчестер Сити».

Уайт – воспитанник академий «Саутгемптона» и «Брайтона». Минувший сезон Уайт провел в аренде в «Лидсе» – на его счету 49 матчей, в которых он забил один гол и сделал два ассиста.

источник: ФК «Брайтон»
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