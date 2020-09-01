«Брайтон» продлил контракт с Уайтом – защитником интересуются «Ливерпуль» и «Манчестер Сити»

Сообщается, что новое соглашение 22-летнего англичанина с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.
Ранее появилась информация, что игрок входит в сферу интересов «Ливерпуля» и «Манчестер Сити».
Уайт – воспитанник академий «Саутгемптона» и «Брайтона». Минувший сезон Уайт провел в аренде в «Лидсе» – на его счету 49 матчей, в которых он забил один гол и сделал два ассиста.
🤪 𝗔𝗻𝗻𝗼𝘂𝗻𝗰𝗲 𝗕𝗲𝗻 𝗪𝗵𝗶𝘁𝗲 𝗶𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝗮𝘄𝗮𝘆 𝗸𝗶𝘁!#BHAFC 🔵⚪️ pic.twitter.com/fjToM2nCQ9— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) September 1, 2020