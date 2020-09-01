«Нижний Новгород» подписал бывшего защитника «Ахмата» Эдиева

Отмечается, что с 32-летним игроком был подписан однолетний контракт. В нижегородской команде футболист будет выступать под третьим номером.

Эдиев является воспитанником академии «Ахмата». За грозненский клуб он провел 18 матчей, забив один гол. Также в своей карьере он играл за «СКА-Хабаровск», «Томь», «Мордовию», «Ротор», «Факел» и «Новокузнецк».

В новом сезоне ФНЛ Нижний Новгород занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 10 очков.