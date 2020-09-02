Источник: Комитет по этике РФС оштрафовал владельца «Спартака» Федуна на 200 тысяч рублей

Комитет по этике Российского футбольного союза принял решение оштрафовать владельца «Спартака» Леонида Федуна на 200 тысяч рублей за высказывания о работе судей.
Об этом сообщает «РБ-Спорт», ссылаясь на свои источники.
После матча первого тура сезона-2020/21 «Спартак» – «Сочи», в котором красно белые упустили победу из-за двух пенальти, назначенных в пользу гостей, Федун заявил, что не хочет участвовать «в этой клоунаде», поэтому готов снять «Спартак» с чемпионата, если судейские ошибки продолжатся.
Матч «Спартак» – «Сочи» завершился вничью 2:2. После шести туров красно-белые лидируют в турнирной таблице, набрав 14 очков.
источник: «РБ-Спорт»