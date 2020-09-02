Источник: Комитет по этике РФС оштрафовал владельца «Спартака» Федуна на 200 тысяч рублей

Александр Бубнов: Если «Спартак» продолжит выступать в том же ключе, должен быть в призерах

Футбольный эксперт Александр Бубнов предположил, как высоко способен подняться «Спартак» в турнирной таблице РПЛ по итогам сезона-2020/21.