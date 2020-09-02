ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
02 сентября 14:35
автор: Виктор Шарафудинов

Источник: Комитет по этике РФС оштрафовал Юрана на 100 тысяч рублей

Тренер покинул «Химки» 1 августа

Комитет по этике Российского футбольного союза оштрафовал бывшего главного тренера «Химок» Сергея Юрана на 100 тысяч рублей.

Об этом сообщает телеграм-канал «Футбольный Биги».

Причина – проявление неуважения (статья 11).

После расставания с «Химками» 51-летний Юран заявил прессе, что его уволили из «Химок» по требованию генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова. Вдобавок тренер утверждал, что «Химки» и «Уфа» отдадут 12 очков «Спартаку» в матчах РПЛ.

Далее Юран рассказал журналистам, что отказался от визита в РФС для объяснения своих слов, поскольку ему не прислали официальные бумаги.

«Уфа» и «Спартак» 19 августа сыграли вничью 1:1.

источник: Телеграм-канал «Футбольный биги»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Фёдор Чалов не сыграет за молодёжную сборнуюУмер Милош РжигаLADA стала самым популярным универсальным автомобилем в РоссииКрошечные тряпочки: Квитко в купальнике, который мал на 3 размераЭто не женщина, а богиня. Сальмы Хайек в бикини сводит с умаОна сводит с ума: жена экс-вратаря "Спартака" невероятно красива
Полузащитник «Реала» Диас прилетел в Италию для подписания контракта с «Миланом»
Атакующий полузащитник «Реала» Браим Диас находится в шаге от перехода в «Милан».
02.09.2020 15:23
Футбол
автор: Владислав Корегин
Вейналдум согласился на переход из «Ливерпуля» в «Барселону»
Сумма трансфера составит около 20 миллионов евро.
02.09.2020 15:19
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Руслан Нигматуллин: Несмотря на то, что Соболев пребывает в хорошей форме, он станет дублером Дзюбы
Бывший голкипер «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин рассказал о том, примет ли участие в матче Лиги Наций с Сербией форвард национальной команды Александр Соболев.
02.09.2020 15:09
Футбол
автор: Владислав Корегин
Глава попечительского комитета «Уфы» Мурзагулов заплатит штраф в 150 тысяч рублей
Комитет по этике РФС оценил заявление о том, что клуб готов сняться с чемпионата России.
02.09.2020 14:51
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Дмитрий Булыкин: Алексей Миранчук может вписаться в любую команду
Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин оценил переход полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанту».
02.09.2020 14:50
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Сочи» пополнился полузащитником «Крыльев Советов» Пруцевым
Полузащитник «Крылья Советов» Данил Пруцев стал игроком «Сочи», сообщает пресс-служба самарского клуба.
02.09.2020 14:37
Футбол
автор: Владислав Корегин
Источник: Комитет по этике РФС оштрафовал Юрана на 100 тысяч рублей
Тренер покинул «Химки» 1 августа
02.09.2020 14:35
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
ПСВ подписал защитника «Аугсбурга» Макса
Пресс-служба ПСВ объявила о трансфере левого защитника «Аугсбурга» Филиппа Макса.
02.09.2020 14:21
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Астон Вилла» является фаворитом в борьбе за Ромеро
Вратарь «Манчестер Юнайтед» Серхио Ромеро может продолжить карьеру в другом клубе Английской Премьер-лиги.
02.09.2020 14:14
Футбол
автор: Владислав Корегин
Источник: Комитет по этике РФС оштрафовал владельца «Спартака» Федуна на 200 тысяч рублей
Из-за судейских ошибок Леонид Арнольдович заявлял, что московский клуб готов сняться с чемпионата.
02.09.2020 13:59
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика