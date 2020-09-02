Источник: Комитет по этике РФС оштрафовал Юрана на 100 тысяч рублей

Комитет по этике Российского футбольного союза оштрафовал бывшего главного тренера «Химок» Сергея Юрана на 100 тысяч рублей.

Об этом сообщает телеграм-канал «Футбольный Биги».

Причина – проявление неуважения (статья 11).

После расставания с «Химками» 51-летний Юран заявил прессе, что его уволили из «Химок» по требованию генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова. Вдобавок тренер утверждал, что «Химки» и «Уфа» отдадут 12 очков «Спартаку» в матчах РПЛ.

Далее Юран рассказал журналистам, что отказался от визита в РФС для объяснения своих слов, поскольку ему не прислали официальные бумаги.