Источник: экс-полузащитник «Оренбурга» Куат интересен трем клубам РПЛ

Согласно информации Metaratings, 27-летнего представителя Казахстана хотят подписать сразу три команды РПЛ – «Химки», «Тамбов» и «Ротор».

Сообщается, что ближе всех к подписанию игрока находится подмосковный клуб. Но при этом у полузащитника есть несколько вариантов продолжения карьеры в Турции.

В России Куат выступал за «Оренбург» в период с января по август этого года. Он провел за команду лишь три матча. Также футболист играл в составе «Кайрата», «Астаны» и «Актобе».

За сборную Казахстана Куат отыграл 31 встречу (4 гола).