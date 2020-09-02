ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
02 сентября 21:39
автор: Владислав Корегин

Путинцева не испытала проблем с белоруской Лапко во втором круге US Open

Матч продлился 1 час 15 минут.

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева обыграла Веру Лапко из Белоруссии в рамках второго круга Открытого чемпионата США – 6:3, 6:3.

Отметим, что Лапко превзошла свою соперницу в подачах навылет (1-0) и проценту реализованных брейк-пойнтах (три из пяти попыток – 60% против пяти из 11 – 55%). Но при этом спортсменка совершила больше двойных ошибок (6-0).

В следующем круге соперницей Путинцевой станет еще одна представительница Белоруссии – Александра Саснович, обыгравшая чешку Маркету Вондрусову – 6:1, 6:2.

Нью-Йорк (США)

Турнир серии «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 53 402 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

2-й круг

Юлия Путинцева (Казахстан, 23) – Вера Лапко (Белоруссия) – 6:3, 6:3.

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Оплот надёжности и пример уверенности в себе. Станислав Черчесов и его главные качестваКак правильно буксировать автомобиль?Xiaomi анонсировала третье поколение технологии подэкранных камерЭто не женщина, а богиня. Сальмы Хайек в бикини сводит с умаРэперы Pusha T и Logic стали совладельцами ChaosВывалившийся бюст Седоковой возмутил Сеть
Путинцева не испытала проблем с белоруской Лапко во втором круге US Open
Матч продлился 1 час 15 минут.
02.09.2020 21:39
Футбол
автор: Владислав Корегин
Андрей Канчельскис: Слабость по-прежнему присутствует, за эти дни потерял порядка пяти килограммов
Ранее стало известно, что российский специалист заболел коронавирусом.
02.09.2020 21:29
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Регилон готов уйти из «Реала»
Левый защитник «Реала» Серхио Регилон признал, что может вновь покинуть мадридский клуб.
02.09.2020 20:42
Футбол
автор: Владислав Корегин
Тони Кроос: Думаю, Месси отправится в «Манчестер Сити»
Ранее сообщалось, что аргентинец согласовал контракт на 700 млн евро.
02.09.2020 20:28
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Оле-Гуннар Сульшер: Трансфер ван де Бека усилит глубину состава «МЮ» в линии полузащиты
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер – о переходе полузащитника «Аякса» Донни ван де Бека в его команду.
02.09.2020 20:23
Футбол
автор: Владислав Корегин
Донни ван де Бек: В «МЮ» собраны лучшие полузащитники мира. Я лишь могу учиться у них
Голландец подписал пятилетний контракт.
02.09.2020 20:09
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Бернардески выбыл на две недели из-за травмы
Пресс-служба «Ювентуса» сообщила о травме полузащитника команды Федерико Бернардески.
02.09.2020 20:06
Футбол
автор: Владислав Корегин
Джордже Деспотович: Преимущества сборной Сербии в игре с Россией – свежесть и отсутствие травм
Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович, вызванный в сборную Сербии на матч Лиги Нации против России, поделился ожиданиями перед матчем с командой Станислава Черчесова.
02.09.2020 19:50
Футбол
автор: Владислав Корегин
«МЮ» объявил о трансфере ван де Бека
Ранее сообщалось, что голландец интересен «Барселоне» и «Реалу».
02.09.2020 19:46
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Акинфеев – Черчесову: С днем рождения, Саламыч! Здоровья и удачи (фото)
В среду, 2 сентября специалисту исполнилось 57 лет.
02.09.2020 19:41
Футбол
автор: Артур Гичунцев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика