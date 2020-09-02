Путинцева не испытала проблем с белоруской Лапко во втором круге US Open

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева обыграла Веру Лапко из Белоруссии в рамках второго круга Открытого чемпионата США – 6:3, 6:3.

Отметим, что Лапко превзошла свою соперницу в подачах навылет (1-0) и проценту реализованных брейк-пойнтах (три из пяти попыток – 60% против пяти из 11 – 55%). Но при этом спортсменка совершила больше двойных ошибок (6-0).

В следующем круге соперницей Путинцевой станет еще одна представительница Белоруссии – Александра Саснович, обыгравшая чешку Маркету Вондрусову – 6:1, 6:2.

Нью-Йорк (США)

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