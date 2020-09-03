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03 сентября 17:48
автор: Виктор Шарафудинов

«Ротор» арендовал у «Кайрата» российского нападающего Колесниченко

20-летний футболист – воспитанник «Чертаново».

Официальный сайт «Ротора» сообщил о том, что волгоградский клуб арендовал у алма-атинского «Кайрата» 20-летнего нападающего Кирилла Колесниченко.

О сроках арендного соглашения не сообщается.

Колесниченко родился в Камышине Волгоградской области. Там же делал первые футбольные шаги. В возрасте одиннадцати лет переехал в Москву и стал заниматься в футбольной школе «Чертаново».

В 2018-м году Кирилл провел одну игру в РПЛ, выступая на правах аренды за «СКА-Хабаровск».

В минувшем сезоне Колесниченко не играл в ФНЛ из-за травмы колена, а в марте нынешнего года перешел в «Кайрат». Казахстанский клуб заплатил «Чертаново» 250 тысяч евро. За главную команду алмаатинцев россиянин не провел ни одного матча.

В прошлом Кирилл играл за юношеские сборные России различных возрастов (U-17, U-18, U-19).

источник: ФК «Ротор»
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