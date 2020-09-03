Болгария сыграла вничью с Ирландией, Финляндия уступила Уэльсу

Встреча четвертой группы в лиге В прошла на стадионе «Василь Левски» в Софии и завершилась со счетом 1:1. В составе болгарской команды голом отметился Божидар Краев (56-я минута), у ирландской сборной отличился Шейн Даффи (90+3).

В параллельной встрече четвертой группы, которая прошла на «Олимпиастадионе» в Хельсинки, сборная Финляндии уступила Уэльсу со счетом 0:1.

В следующем туре команда Болгарии на выезде сыграет против Уэльса, а сборная Ирландии на своем поле примет Финляндию.

Лига наций

Лига В

Четвертая группа

Финляндия – Уэльс 0:1 (0:0)