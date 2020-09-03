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03 сентября 23:39

Болгария сыграла вничью с Ирландией, Финляндия уступила Уэльсу

Футболисты сборной Болгарии упустили победу над Ирландией в первом туре группового этапа Лиги наций.

Встреча четвертой группы в лиге В прошла на стадионе «Василь Левски» в Софии и завершилась со счетом 1:1. В составе болгарской команды голом отметился Божидар Краев (56-я минута), у ирландской сборной отличился Шейн Даффи (90+3).

В параллельной встрече четвертой группы, которая прошла на «Олимпиастадионе» в Хельсинки, сборная Финляндии уступила Уэльсу со счетом 0:1.

В следующем туре команда Болгарии на выезде сыграет против Уэльса, а сборная Ирландии на своем поле примет Финляндию.

Лига наций
Лига В
Четвертая группа

Финляндия – Уэльс 0:1 (0:0)

Гол: Мур, 80.

Финляндия: Градецки, Вяйсянен, Уронен, О»Шонесси, Ояла, Кауко (Йенсен, 71), Нисканен (Сойри, 86), Спарв (Лам, 76), Камара, Похьянпало, Пукки.

Уэльс: Хеннесси, Ампаду, Локьер, Дэвис, Робертс, Джеймс, Моррелл, Уильямс (Уильямс, 60), Левитт, Бэйл (Уилсон, 46), Мур.

Предупреждения: Спарв (26), Моррелл (36), Пукки (47), Робертс (69), Вяйсянен (72), Уилсон (86).

Болгария – Ирландия 1:1 (0:0)

Гол: Краев, 56. – Даффи, 90+3.

Болгария: Георгиев, Попов, Занев (Галабов, 79), Димитров, Малинов, Неделев (Цветков, 83), Иванов, Краев, Костадинов, Недялков, Делев (Карагарен, 76).

Ирландия: Рэндолф, Стивенс, Даффи, Доэрти, Иган, Маккарти (Брэйди, 70), Хендрик, Хурихэйн, О»Дода (Робинсон, 74), Ида (Лонг, 77), Коннолли.

Предупреждение: Стивенс (22).

источник: «Советский спорт»
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