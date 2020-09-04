Бельгийский защитник Кастань перешел из «Аталанты» в «Лестер»

«Лестер» на своем официальном сайте объявил о переходе 24-летнего бельгийского защитника Тимоти Кастаня из итальянской «Аталанты».

Клуб из Бергамо за трансфер 21 миллион евро. Кастань заключил с «Лестером» контракт на пять лет.

В «Аталанте» бельгиец провел три сезона, сыграв 96 матчей, забив восемь мячей и сделав десять результативных передач. Летом 2017 года итальянский клуб приобрел защитника у «Генка» за 6,5 млн евро.