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04 сентября 08:24
автор: Виктор Шарафудинов

Бельгийский защитник Кастань перешел из «Аталанты» в «Лестер»

Английский клуб заплатил за трансфер 21 миллион евро.

«Лестер» на своем официальном сайте объявил о переходе 24-летнего бельгийского защитника Тимоти Кастаня из итальянской «Аталанты».

Клуб из Бергамо за трансфер 21 миллион евро. Кастань заключил с «Лестером» контракт на пять лет.

В «Аталанте» бельгиец провел три сезона, сыграв 96 матчей, забив восемь мячей и сделав десять результативных передач. Летом 2017 года итальянский клуб приобрел защитника у «Генка» за 6,5 млн евро.

источник: ФК «Лестер»
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