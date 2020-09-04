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04 сентября 11:22
автор: Виктор Шарафудинов

Чемпион мира Умтити может уйти из «Барселоны» бесплатно

Французский защитник оказался не нужен новому главному тренеру каталонцев Рональду Куману.

El Mundo Deportivo сообщает, что «Барселона» собирается разорвать действующий контракт 26-летнего центрального защитника Самюэля Умтити.

Соглашение рассчитано до 30 июня 2023 года, но француз давно потерял место в стартовом составе из-за постоянных травм. В данный момент Умтити восстанавливается после повреждения колена, и пока неизвестно, когда он вновь сможет играть.

В такой ситуации у «Барселоны» нет никаких предложений от других клубов по поводу продажи чемпиона мира 2018 года, однако новый главный тренер сине-гранатовых Рональд Куман дал понять, что в будущем он не рассчитывает на Умтити.

Если Самюэль получит статус свободного агента, то он сможет бесплатно перейти в другой клуб.

В 2016 году «Барселона» приобрела Умтити у «Лиона» за 25 миллионов евро. В минувшем сезоне защитник сыграл лишь 13 матчей в чемпионате Испании.

источник: El Mundo Deportivo
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