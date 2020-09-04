Чемпион мира Умтити может уйти из «Барселоны» бесплатно

El Mundo Deportivo сообщает, что «Барселона» собирается разорвать действующий контракт 26-летнего центрального защитника Самюэля Умтити.

Соглашение рассчитано до 30 июня 2023 года, но француз давно потерял место в стартовом составе из-за постоянных травм. В данный момент Умтити восстанавливается после повреждения колена, и пока неизвестно, когда он вновь сможет играть.

В такой ситуации у «Барселоны» нет никаких предложений от других клубов по поводу продажи чемпиона мира 2018 года, однако новый главный тренер сине-гранатовых Рональд Куман дал понять, что в будущем он не рассчитывает на Умтити.

Если Самюэль получит статус свободного агента, то он сможет бесплатно перейти в другой клуб.

В 2016 году «Барселона» приобрела Умтити у «Лиона» за 25 миллионов евро. В минувшем сезоне защитник сыграл лишь 13 матчей в чемпионате Испании.