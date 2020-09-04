Максим Боков: Сейчас Шунин выступает стабильнее Гилерме

– В нынешнем сезоне Антон более стабилен в играх за «Динамо» и превосходит Гилерме, так как Маринато совершает слишком много ошибок сейчас, поэтому такой выбор тренерского штаба меня не удивил, – цитирует Бокова Sport24.

Напомним, что 33-летний Шунин вышел в основном составе сборной России во вчерашнем матче Лиги Наций против Сербии (3:1). Голкипер провел на поле всю игру и совершил пять сейвов.

Следующим соперником подопечных Станислава Черчесова в рамках международного турнира станет Венгрия. Встреча пройдет 6 сентября в 19:00 по московскому времени.