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04 сентября 17:27
автор: Владислав Корегин

Фернанду Сантуш: Я сомневаюсь, что к игре с Хорватией Роналду будет готов на сто процентов

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш оценил вероятность участия форварда Криштиану Роналду в матче Лиги Наций с Хорватией.

– Он очень хорошо тренировался в понедельник и вторник, а в среду у него заболела ступня. Мы не могли понять, что это было, но после обеда она сильно покраснела. Сегодня ему стало лучше, однако я все равно сомневаюсь в том, что завтра он будет готов на 100 процентов. Это не тот тип травмы, который проходит за два или три дня, – цитирует Сантуша A Bola.

Напомним, что у капитана команды была обнаружена инфекция на пальце ноги.

Матч между Португалией и Хорватией состоится 5 сентября в Лиссабоне. Начало встречи – в 21:45 по московскому времени.

источник: A Bola
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