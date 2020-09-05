Сантуш сообщил, что Роналду пропустит матч с Хорватией

- Я очень сомневаюсь, что с ним все будет в порядке. Он хорошо тренировался, но в среду внезапно один из его пальцев на ноге покраснел, как будто его ужалила пчела. Теперь придется подождать. С инфекцией вы никогда не знаете, сколько времени займет восстановление, - приводит слова Сантуша Football Italia.

Как отмечает издание, португальский нападающий не тренировался с командой уже в течение нескольких дней.

Добавим, что встреча между Португалией и Италией состоится в субботу и начнется в 21:45 по московскому времени.