«Енисей» не смог победить в гостях у «Волгаря»

Счет в игре открыли гости усилиями полузащитника Александра Зотова, отметившегося забитым голом на 41-й минуте. Во второй тайме форвард хозяев Артем Погосов (72) уравнял шансы команд.

Отметим, что на 85-й минуте полузащитник «Волгаря» Наиль Замалиев был удален с поля за вторую желтую карточку.

«Енисей» набрал 14 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице, набрав 14 очков. «Волгарь» идет на 19-й строчке (4 очка).

В следующем туре оба коллектива проведут гостевые встречи – красноярский клуб сыграет с «Факелом», а астраханцы встретятся с «Нижним Новгородом».

ФНЛ

7-й тур