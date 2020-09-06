«Байер» и «Штуттгарт» интересуются форвардом «Рейнджерс» Морелосом

Как сообщает Don Balon, 24-летнего колумбийца хотят подписать «Байер» и «Штутгарт». Отмечается, что руководство шотландского клуба не будет препятствовать уходу своего игрока, если за форварда будет предложена хорошая сумма.

Ранее появлялась информация об интересе к футболисту со стороны английских клубов – «Лестера», «Астон Виллы», «Кристал Пэлас» и «Вест Хэма».

Морелос выступает за «Рейнджерс» с июля 2017 года. Он провел за клуб 142 матча, забил 79 голов и отдал 31 ассист. Его контракт истекает в конце мая 2023-го.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 15 миллионов евро.