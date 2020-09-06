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06 сентября 16:21
автор: Владислав Корегин

«Байер» и «Штуттгарт» интересуются форвардом «Рейнджерс» Морелосом

Нападающий «Рейнджерс» Альфредо Морелос интересен двум клубам чемпионата Германии.

Как сообщает Don Balon, 24-летнего колумбийца хотят подписать «Байер» и «Штутгарт». Отмечается, что руководство шотландского клуба не будет препятствовать уходу своего игрока, если за форварда будет предложена хорошая сумма.

Ранее появлялась информация об интересе к футболисту со стороны английских клубов – «Лестера», «Астон Виллы», «Кристал Пэлас» и «Вест Хэма».

Морелос выступает за «Рейнджерс» с июля 2017 года. Он провел за клуб 142 матча, забил 79 голов и отдал 31 ассист. Его контракт истекает в конце мая 2023-го.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 15 миллионов евро.

источник: Don Balon
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