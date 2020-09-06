Донни ван де Бек: Бергвейн хотел, чтобы я перешел в «Тоттенхэм»

– Бергвейн хотел, чтобы я стал игроком «Тоттенхэма», но я выбрал «MЮ». Я чувствовал себя готовым к совершению следующего шага в карьере. Пришло время покинуть Амстердам. Именно поэтому я разговаривал по телефону со своим агентом на прошлых выходных. В конце концов, было достигнуто соглашение с «Юнайтед», – цитирует полузащитника AD.nl.

Напомним, что «МЮ» заплатил за 23-летнего ван де Бека 39 миллионов евро и подписал с ним пятилетний контракт. Игрок будет выступать под 34-м номером.