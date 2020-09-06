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06 сентября 16:31
автор: Владислав Корегин

Донни ван де Бек: Бергвейн хотел, чтобы я перешел в «Тоттенхэм»

Новичок «Mанчестер Юнайтед» Донни ван де Бек рассказал о том, что партнер полузащитника по сборной Нидерландов Стевен Бергвейн уговаривал его перейти в «Тоттенхэм».

– Бергвейн хотел, чтобы я стал игроком «Тоттенхэма», но я выбрал «MЮ». Я чувствовал себя готовым к совершению следующего шага в карьере. Пришло время покинуть Амстердам. Именно поэтому я разговаривал по телефону со своим агентом на прошлых выходных. В конце концов, было достигнуто соглашение с «Юнайтед», – цитирует полузащитника AD.nl.

Напомним, что «МЮ» заплатил за 23-летнего ван де Бека 39 миллионов евро и подписал с ним пятилетний контракт. Игрок будет выступать под 34-м номером.

источник: AD.nl
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