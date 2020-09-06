«Челси» подписал 17-летнего голкипера «Бертона»

О сроках контракта лондонского клуба с 17-летним англичанином пока не сообщается, но в «Бертоне» игрок проведет будущий сезон на правах аренды.

– «Бертон» помог мне вырасти, теперь для меня начинается новый этап, надеюсь, я смогу продолжить развитие в «Челси». Рад, что присоединяюсь к такому большому клубу, воспитавшему многих молодых игроков, – сказал Шерман-Лоу.

Напомним, что «Бертон» выступает в третьем по силе дивизионе Англии. В минувшем сезоне команда финишировала на 12-м месте, набрав 48 очков.