Тотти может вернуться в «Рому» на должность технического директора

Франческо Тотти может вернуться в «Рому» и получить должность технического директора.

Об этом сообщает Calciomercato. В данный момент бывший итальянский футболист ведет переговоры с новыми владельцами клуба компанией американского бизнесмена Дэна Фридкина.

Франческо предлагают несколько должностей, включая пост технического директора. В перспективе Тотти может стать вице-президентом.

Соглашение может быть достигнуто до конца месяца. В октябре действующий совет директоров «Ромы» сложит свои полномочия.

Всю свою профессиональную карьеру Франческо провел в «Роме». Тотти выступал за римлян с 1993 по 2017 годы и забил 307 голов в 786 матчах. Он рекордсмен клуба по количеству проведенных встреч и забитых мячей.