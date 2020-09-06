«Аталанта» собирается приобрести полузащитника «Сент-Этьена» Буанга

Согласно информации Get French Football News, итальянский клуб уже вступил в переговоры с 25-летним габонцем, но пока не подал официальный запрос французскому клубу по трансферу игрока.

Отмечается, что помимо команды из Бергамо футболистом интересуются «Милан», «Валенсия», «Эвертон» и «Бетис».

Буанга выступает за «Сент-Этьен» с июля 2019 года. В общей сложности он провел за клуб 37 матчей, забил 12 голов и отдал пять ассистов. Его контракт действует до 30 июня 2023-го.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 9,5 миллионов евро.