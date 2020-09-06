Сборная Финляндии в Дублине обыграла ирландцев в матче второго тура Лиги наций

Матч второго тура Лиги наций УЕФА Ирландия – Финляндия завершился со счетом 0:1.

Команды выступают в дивизионе B в группе 4. Встреча состоялась на стадионе «Авива Стэдиум» в Дублине.

Единственный гол забил финский полузащитник Фредрик Йенсен, направив мяч в ворота ирландцев на 64-й минуте первым касанием после выхода на замену.

Сегодня в группе 4 дивизиона B команда Уэльса обыграла Болгарию с результатом 1:0.

3 сентября Болгария и Ирландия сыграли вничью 1:1, а Финляндия на своем поле уступила Уэльсу 0:1.